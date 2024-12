Menino de 8 anos morre em acidente na BR-262, em Miranda

Benjamin Pinheiro Quintana, de 8 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (25), em que se comemora o Natal, após o carro em que estava, uma caminhonete modelo Chevrolet S10, sair da BR-262, colidir contra uma árvore e pegar fogo em Miranda.

Segundo o portal Primeira Página, o Corpo de Bombeiros relatou que o pai do garoto, pastor da igreja Comunidade Por Amor, em Corumbá, Diego Quintana, de 36 anos, dirigia o veículo na rodovia e, ao tentar desviar de um veículo que vinha na direção da caminhonete, saiu pelo acostamento e acabou caindo em uma pequena ribanceira, se chocando contra uma árvore e pegando fogo.

Ao chegar no local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou Diego em estado de choque, “transtornado, abraçado ao corpo do filho”. Além da criança, também estavam no veículo a mulher do condutor, a pastora Samela Quintana, que era madrasta do menino, uma outra criança, de 10 anos, e um adolescente, de 15, filhos da líder religiosa.

O menino morava com a mãe na Capital e estava indo para Corumbá.

Devido ao estado de choque de Diego, ele recebeu o primeiro atendimento pelo Corpo de Bombeiros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para o hospital onde estava o restante da família.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também