Morre motociclista que se acidentou ao 'passar reto' em rotatória da MS-316

A motociclista Ana Claudia da Luz, de 37 anos, que havia sido socorrida em estado grave após ‘roletar’ uma rotatória localizada na MS-316, em Paraíso das Águas, morreu na Santa Casa de Campo durante a manhã desta segunda-feira (15).

O acidente aconteceu durante a manhã de domingo (14), enquanto a piloto estava retornando de um encontro com motos, acompanhada do marido que seguia com ela, mas em outra motocicleta.

Como estava um pouco a frente da esposa, ao olhar pelo retrovisor e não ver a moto, o homem retornou um pouco na rodovia, encontrando a companheira inconsciente.

O socorro foi acionado, levando a vítima para o Pronto Atendimento Médico (PAM), porém, devido a gravidade das lesões, Ana Claudia foi intubada e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu.

Acidente – Segundo o site BNC Notícias, Ana estava em uma Kawasaki Ninja com placas de Camapuã, quando acabou ‘passando direto’ em uma rotatória.

A moto da vítima ficou sob responsabilidade da família, que estava logo atrás quando ocorreu o acidente.

O caso ainda está sob investigação.

