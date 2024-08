Morto a tiros no Coophavila era "carimbado" por passagens policiais

Jhelyson Gamarra Pereira Santos, de 27 anos, morto na noite de ontem (2), após ser alvejado pelas costas enquanto estava com a filha de cinco meses na frente de casa no Coophavila,acumulava pelo menos cinco passagens pela polícia.

O primeiro registro policial foi em 2017 por tráfico de drogas. Em 2018 Jhelyson respondia por ameaça no âmbito da violência doméstica contra a mulher, no ano seguinte, em 2019, ele foi preso em flagrante por furto qualificado. Em novembro de 2022, novamente o homem foi preso por ameaça contra a mulher, dias depois, no mesmo mês ele respondia por lesão cometida contra mulher.

No entanto, ainda não foi identificado o o autor dos disparos contra Jhelyson na noite de ontem (2), nem o que teria motivado o crime.

Jhelyson Gamarra Pereira Santos, de 27 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), no bairro Coophavila, em Campo Grande.

A vítima estava na frente de casa, ninando a sua filha de cinco meses. Imagens obtidas pelo JD1 , mostram quando ele se distrai com o celular enquanto balança a bebê no carrinho, quando o suspeito chega por trás com a arma já apontada.

Após vários disparos, o suspeito ainda recarrega a arma e mesmo com o rapaz caído, atira mais vezes, principalmente no peito.

As polícias Civil, Científica e Militar estiveram no local do crime para os levantamentos iniciais do crime.

