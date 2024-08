JD1TV AGORA: Homem é morto a tiros na frente da filha bebê no Coophavila

A noite de sexta-feira (2) está trágica em Campo Grande. Um homem, identificado inicialmente como Marcelo, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na frente da filha bebê, enquanto estava na frente da residência, no Coophavila, em Campo Grande.

Informações preliminares apuradas pela reportagem do JD1 Notícias, apontam que a vítima foi atingida com disparos nas costas e em outras partes do corpo por um atirador, que chegou a pé no local.

Ainda não há detalhes se ele agiu sozinho ou estava recebendo apoio de mais uma pessoa para fugir logo após o crime de homicídio.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a vítima, porém, quando os militares chegaram no local, o homem estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica, que atendiam uma ocorrência de acidente de trânsito com morte próximo do bairro, se deslocou e também está presente para iniciar os trabalhos de praxe.

