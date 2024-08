JD1TV: Câmera flagrou rapaz deixando filha no carrinho antes de ser morto no Coophavila

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto a tiros na frente da filha bebê no Coophavila

Foi identificado como, Jhelyson Gamarra Pereira Santos, de 27 anos, o rapaz assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), no bairro Coophavila, em Campo Grande. Segundos antes do atirador chegar, ele havia colocado sua filha, de 5 meses, no carrinho.

O JD1 Notícias teve acesso às imagens da câmera de segurança que registrou o momento do assassinato. O vídeo estará borrado em virtude da tamanha violência exercida no homicídio, mas também em respeito a família e a bebê que aparece na gravação.

Conforme visto nas imagens, Jhelyson aparece ninando a sua filha. Primeiro ele aparece sentado com ela no colo, mas depois levanta e passa a andar de um lado para o outro, na companhia da bebê. Instantes depois, ele deixa a criança no carrinho.

De costas para um dos lados da via, a vítima passa a mexer no celular e é surpreendida pelo atirador que chega a pé na frente da residência e dispara diversas vezes. O suspeito ainda recarrega a arma e mesmo com o rapaz caído, atira mais vezes, principalmente no peito.

Após isso, o indivíduo foge e uma jovem, de 25 anos, aparece correndo na imagem. Ela é ex-namorada da vítima, pois ambos tiveram um relacionamento entre idas e vindas que durou 7 anos, onde tiveram dois filhos, mas estavam atualmente separados. Jhelyson sempre visitava a filha.

A jovem, visivelmente abalada, conversou rapidamente com a reportagem e explicou que viu uma caminhonete, a princípio uma Chevrolet S-10, de cor prata, passando diversas vezes na via, mas não desconfiou de nada. Porém, após ouvir os disparos enquanto estava dentro do imóvel, visualizou a mesma caminhonete saindo das proximidades do homicídio.

As polícias Civil, Científica e Militar estiveram no local do crime para os levantamentos iniciais do crime e os trabalhos de praxe. Ainda não há informações sobre motivação ou autoria.

* Matéria alterada às 22h40 para correção de informação

