Motociclista morre após se chocar contra carreta parada em Anastácio

Um motociclista de 22 anos, que não teve a identidade revelada, morreu na noite deste sábado (19) na região central de Anastácio após colidir com uma carreta que estava estacionada na Rua 27 de Julho, enquanto seguia sentido Centro/bairro.

Segundo informações do portal Dourados News, a vítima seguia pela via quando, por circunstâncias ainda não identificadas, acabou se chocando contra uma carreta que estava estacionada, tendo múltiplas faturas pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao jovem, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, atribuído ao jovem.

