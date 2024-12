Motociclistas em fuga causam acidentes e duas viaturas são danificadas em MS

Duas ações de perseguição policial a motociclistas suspeitos terminaram com duas viaturas danificadas em batidas pelas ruas de Nova Andradina no final da tarde de sexta-feira (27).

A primeira ocorrência foi na avenida Rio Brilhante, região do bairro Campo Verde. A perseguição começou após a ordem de parada ter sido ignorada. O acompanhamento prosseguiu por aproximadamente 8 quadras, durante as quais o condutor da motocicleta realizou diversas mudanças de direção.

Uma das viaturas transitava pela rua Miguel Fabrício Duarte atrás de uma moto, mas quando chegou no cruzamento com a avenida Rio Brilhante, o condutor da motocicleta em fuga “roletou” a via preferencial e a viatura que vinha logo atrás, acabou colidindo com uma moto modelo Kawasaki que trafegava pela avenida, que, com o impacto, foi parar na calçada de um bar. O condutor ferido foi socorrido. O motociclista que estava sendo acompanhado acabou fugindo.



A segunda ocorrência foi na Guiomar Soares de Andrade, quando o condutor de uma Honda CG150 apresentou nervosismo com a aproximação dos militares. Ao tentar abordagem, com sinais luminosos, sonoros e gestos, o condutor ignorou as ordens e continuou a fuga em alta velocidade, por vias públicas dos bairros Campo Verde, Horto Florestal e Guiomar Soares de Andrade, quando o motociclista colidiu com a viatura que se encontrada posicionada na avenida Rio Brilhante.

O impacto resultou em danos no para-lama e para-choque dianteiro do lado esquerdo da viatura. O condutor não se feriu.

A motocicleta apresentava escapamento adulterado e não tinha retrovisores. Foi verificado ainda que o condutor, de 19 anos, tem passagens policiais anteriores por direção perigosa, inclusive uma em outubro deste ano.

Em ambos os casos, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e danos nas viaturas.

O condutor da motocicleta foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

