Motorista abandona carro após capotar várias vezes na MS-276

Um motorista, ainda não identificado, abandonou o carro sozinho às margens da MS-276, em Anaurilândia, próximo a saída para Batayporã. O acidente aconteceu na manhã de domingo (15).

Conforme as informações iniciais, a vítima estava uma Chevrolet Montana vermelha quando acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista e capotou várias vezes.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada junto com a Polícia Militar para fazer o controle do tráfego na região, além de verificar a retirada do veículo.

O site Cenário MS informou ainda que o carro foi abandonado às margens da rodovia pelo motorista, uma vez que ele deixou o local antes da chegada das equipes policiais. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

