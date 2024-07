Motorista é encontrado morto dentro de carreta em posto de combustíveis da BR-262

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto dentro de uma carreta que estava estacionada em um posto de combustíveis localizado no KM 210, da BR-262, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, o condutor teria estacionado no pátio do posto, ficando ali. Como ninguém viu mais movimentações, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Ao chegar no local, os militares precisaram arrombar a janela para conseguir abrir a porta. Neste momento, avistaram o motorista, já sem sinais vitais.

O caminhão pertence a uma empresa do ramo de alimentos. Equipes da Polícia Civil da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

