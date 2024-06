Motorista é socorrido após bater em caminhão estacionado na MS-338

O motorista de um Volkswagen Santana precisou ser socorrido depois de colidir contra um caminhão, que estava parado na MS-338 recolhendo uma carga de milho que havia ficado espalhada às margens da pista após uma carreta pegar fogo no domingo (9).

Conforme as informações iniciais, o caminhão estava parado do lado direito em meia pista, uma vez que no local não há acostamento na rodovia, enquanto uma equipe estava recolhendo o restante da carga.

O acidente ocorreu no momento em que uma carreta se aproximava em sentido contrário Santa Rita do Pardo - Bataguassu, e o condutor do Santana tentou passar entre os dois veículos de carga, sendo que colidiu com o caminhão que estava estacionado.

Segundo o site Cenário MS, o Corpo e Bombeiros chegou a ir até o local do acidente, mas o condutor já havia sido socorrido por alguns motoristas que passavam pelo local. Ele reclamava de dores no pé.

O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, onde recebeu atendimento medico.

