Motorista foge após atropelar e matar motociclista em Dourados

A motociclista Thais de Lima Souza, 24 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de moto durante a madrugada deste domingo (3), em Dourados. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Conforme as informações do site Dourados News, a jovem estava saindo do serviço quando foi atingida por um Ford Fiesta no cruzamento da rua Monte Castelo a rua Ediberto Celestino de Oliveira.

Após atingir Thais, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, fazendo mais de 20 minutos de manobras de reanimação, mas a motociclista morreu ao chegar no hospital.

Uma equipe da Polícia Militar compareceu no local do acidente e através dos documentos do veículo, identificou o motorista que abandonou o local após o acidente.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

