Motorista foge após atropelar idosa em Corumbá

Uma idosa, de 64 anos, foi atropelada por um carro durante a manhã de quinta-feira (10), na Rua Dom Aquino, no Bairro Dom Bosco, em Corumbá. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma vítima de atropelamento. Ao chegar no local, as equipes encontraram a idosa com um corte profundo na cabeça, ferimentos no braço esquerdo e escoriações nas pernas.

Depois de receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico especializado.

O motorista, que causou o acidente, fugiu do local sem prestar socorro a vítima. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

