Motorista morre após carro bater em árvore durante capotamento em Aparecida do Taboado

Um motorista, de 29 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após perder o controle do carro que conduzia e atingir uma árvore na rodovia MS-316, no município de Aparecida do Taboado. O acidente aconteceu durante a noite de sábado (17).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por motivos ainda não identificados, o condutor perdeu o controle de direção do veículo, saindo da pista e capotando algumas vezes, antes de bater contra uma árvore, o muro e o portão de uma casa localizada às margens da rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada junto com o Corpo de Bombeiros para atender o caso. O motorista chegou a ser socorrido, sendo levado a um hospital, mas acabou falecendo momentos depois.

O veículo pertencia à empresa onde a vítima trabalhava. O dono da empresa esteve no local e ficou responsável pela retirada do carro.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na delegacia da cidade, e será investigado.

