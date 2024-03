David Jhony Pires, de 51 anos, morreu no final da noite desta quinta-feira (21) ao sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia seu veículo na região do Parque do Lageado, em Campo Grande. O caso aconteceu após ele sair de uma igreja, onde relatou que estava passando mal e com dores no peito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar de Trânsito havia sido informada sobre uma ocorrência em que um veículo havia colidido contra um poste, mas durante o deslocamento, foi repassada que a vítima havia falecido.

No local da ocorrência, os policiais constataram que o veículo estava com uma parte sobre a calçada, outra parte na via e a parte frontal encostada no poste de iluminação público. O Corpo de Bombeiros chegou a realizar atendimento na vítima e informaram que o motorista havia sofrido uma parada cardíaca e não resistiu.

Durante os trabalhos, o genro de David afirmou que há três dias a vítima vinha reclamando de dores no peito e que durante a quinta-feira, saiu da igreja passando mal com dores no peito, pegando o veículo e saindo em destino ignorado, sendo encontrado posteriormente no endereço do fato.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local e durante os trabalhos técnicos, ficou constatado que a morte por motivo natural.

O caso, no entanto, foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

