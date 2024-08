MS foi o estado com a maior taxa de estupros de crianças e adolescentes em 2023, diz Unicef

Um levantamento realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e divulgado nesta terça-feira (13), mostra que uma criança ou adolescente foi vítima de estupro a cada oito minutos no Brasil em 2023.

No total, foram reunidos dados de todas as 27 unidades da federação, que registraram, ao longo do ano passado, um total de 63.430 casos de estupro contra menores de idade, número 17,7% maior em relação ao registrado em 2022.

Mato Grosso do Sul apareceu no ranking dos Estados em primeiro colocado, tendo a maior taxa de estupros por 100 mil habitantes de vítimas com até 19 anos do Brasil. A taxa sul-mato-grossense foi de 275,1 - em comparação, São Paulo teve um indicador de 82,7.

Apesar dos altos números, o levantamento ressalta que “estamos trabalhando com dados de registros que podem representar nem 10% do total de fatos que efetivamente ocorreram no país”, destacando a subnotificação de casos do tipo no Brasil.

Perfil das vítimas

Os dados apontam que, no geral, vítimas do sexo feminino são maioria absoluta, respondendo por 87,3% dos casos registrados.

Em relação ao responsável pelo crime, até os 9 anos de idade, 84% e 86% dos crimes tem como autor alguém conhecido da vítima. Em relação às meninas entre 15 e 19 anos, os autores desconhecidos chegam a 22%.

Desses casos, 48,3% - quase metade dos registros totais - se refere a crianças na faixa etária dos 10 aos 14 anos.

