Suzano contribui para profissionalização de mão de obra em Ribas do Rio Pardo

A Suzano,com apoio da UEMS, Governo do Estado e o Sistema S oferta programas de formação técnica que visam preparar a população local para as oportunidades geradas pelo novo polo industrial. Desde 2021, o número de estudantes matriculados na educação profissional em Ribas do Rio Pardo saltou de 89 para 736, segundo dados do Poder Público.

“A Suzano acredita que a educação é a melhor ferramenta para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua. Por isso, alinhado ao nosso direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, investimos em parcerias que fortaleçam a educação e a formação profissional em Ribas do Rio Pardo, contribuindo de forma concreta para a construção de um futuro mais justo e sustentável para todos”, destaca Rodrigo Zagonel, diretor de Operações Florestais da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Gleika Conceição, 34 anos, atua na área de abastecimento de mudas e é uma das alunas da primeira turma do curso superior de Tecnólogo em Silvicultura, fruto de uma parceria da Suzano com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). “É um curso gratuito, com professores muito atenciosos. É puxado para quem trabalha o dia todo, mas é o esforço que vale a pena. Para mim é muito importante fazer parte desta transformação que Ribas está passando. Hoje as pessoas não precisam mais sair daqui para buscar oportunidade. O setor florestal está crescendo e abrindo portas para todos”, relata.

Hélio Rodrigues, 35 anos, também atua na área de Silvicultura da Suzano e mudou-se para Ribas do Rio Pardo há pouco mais de um ano e meio. Com 12 anos de atuação no setor florestal, ele avalia que o cenário atual representa um marco na trajetória de quem escolheu crescer com a empresa. Natural de Mato Grosso, ele e a família acreditam muito no potencial da região e um dos diferenciais encontrados é ter formação de qualidade à disposição. “Ter um curso superior na porta de casa é uma oportunidade única, são raras as cidades do porte de Ribas que têm oportunidades. Para mim, esse conhecimento que nos liberta e abre caminhos para o crescimento dentro de um setor que só tende a se fortalecer”, afirma.

Um dos principais marcos dessa evolução é o Itinerário Formativo em Florestas, definido pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em parceria com a Suzano, com base na estrutura disponível e na vocação de cada município. A iniciativa permite que os estudantes escolham trilhas de formação alinhadas às demandas locais e aos seus próprios interesses. No modelo alinhado ao Novo Ensino Médio, os estudantes escolhem, no ato da matrícula, uma área de aprofundamento de acordo com suas afinidades e interesses profissionais.

Em paralelo, a empresa desenvolve o projeto Estratégia de Educação da Suzano, que atua na promoção da jornada educacional e na preparação para o mercado de trabalho, com potencial de beneficiar cerca de 2.350 adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. A iniciativa contempla ações para garantir a permanência e conclusão da educação básica, além de promover a inclusão produtiva por meio do acesso ao ensino técnico, programas de aprendizagem, estágios e oportunidades de emprego.

Polo de qualificação

A expansão das oportunidades de emprego também se reflete em investimentos de infraestrutura. Um dos principais exemplos é o novo Centro Integrado Sesi Senai (CISS). Com investimento inicial de R$ 58,5 milhões da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), o CISS está sendo construído em uma área de 6,1 mil metros quadrados às margens da BR-262 e reunirá, em um único espaço, ensinos fundamental, médio, técnico e superior, com foco na formação cidadã e na preparação para o mercado de trabalho.

Previsto para ser concluído em 2026, o CISS está em fase avançada de obras e, quando concluído, terá potencial para atender até 850 alunos do Sesi e até 1,3 mil alunos do Senai. A Escola Sesi já funciona em estruturas temporárias com salas de aula climatizadas em contêineres modulares, com capacidade para atender até 180 alunos do ensino fundamental nos turnos matutino e vespertino.

