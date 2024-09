Mulher é baleada durante briga generalizada em conveniência de Jardim

Uma mulher, de 48 anos, que não teve o nome divulgado, foi baleada durante a madrugada desta segunda-feira (1°), em uma conveniência da cidade de Jardim.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jardim MS News, a vítima estava acompanhada de alguns amigos quando parou o carro que estava conduzindo na conveniência, localizada na área central da cidade.

Porém, pessoas que estava no local antes da chegada do grupo começaram uma briga generalizada. Durante a confusão, começada pouco depois que a vítima desceu do carro, um homem que estava envolvido sacou um revólver e efetuou três disparos contra o chão.

Por conta do impacto com o solo, um dos projéteis acabou ricocheteando e atingido a vítima na perna. O autor dos disparos não foi identificado e fugiu do local antes da chegada da polícia.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

