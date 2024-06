Mulher é baleada pelo genro após briga por ciúmes em Amambai

Uma mulher, de 49 anos, foi baleada pelo genro durante uma confusão motivada por ciúmes na madrugada de domingo (2), em uma fazenda localizada na zona rural de Amambai.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a família estava reunida na casa da vítima quando, ingerindo bebidas alcoólicas, quando o autor se irritou e ficou com ciúmes da esposa. Na ocasião, ele saiu do local e foi até sua residência, onde pegou uma espingarda.

Ao retornar para a confraternização familiar, efetuou dois disparos atingindo a sogra. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo os primeiros socorros da vítima, que foi levada por meios próprios até o Hospital Regional da cidade.

A Polícia Militar foi até a casa do autor, onde ele estava. Para as autoridades, o homem contou que estava no local quando houve uma discussão e outro integrante da festa ameaçou matar sua esposa e sua filha. Por isso, ele foi até sua residência, pegou a arma e voltou efetuando os disparos de maneira acidental.

Diante da situação, o homem foi preso. A vítima estava aguardando ser transferida para uma unidade hospitalar com mais recursos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil do município.

