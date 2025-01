Mulher é detida por manter 71 bolivianos em cárcere em Campo Grande

Mulher, de 35 anos, foi detida e encaminhada pelo Batalhão de Choque para a sede da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (29), após ser acusada de manter 71 bolivianos em cárcere privado e cometer crime de tráfico de pessoas. Um homem também foi detido.

A equipe de militares foi acionada para atender a solicitação envolvendo cárcere privado no bairro Tijuca e ao chegar no endereço, encontrou um homem que se apresentou como representante dos bolivianos.

Ao tomar conhecimento da situação, foi revelado que a mulher cobrava uma quantia de R$ 150 para que as vítimas pudessem retirar as bagagens e deixar o local. No imóvel havia mulheres, idosos e crianças. Os bolivianos foram questionados e informaram que o destino era São Paulo, mas que a mulher era responsável pelo transporte deles de Campo Grande para a cidade paulista.

Eles afirmaram ainda que estavam no local desde às 23h do dia 28 de janeiro, sem acesso a alimentos, água ou condições mínimas de descanso, já que o local não comportava tantas pessoas.

A suspeita indagou que essa situação se deu em decorrência da quebra do ônibus que levaria os bolivianos e que o imóvel era inicialmente para ela e o motorista, mas que houve a intercorrência, fazendo com que eles ficassem todos juntos. Ela também afirmou que não forneceu alimentos, pois isso seria responsabilidade dos próprios bolivianos.

Diante dos fatos, a equipe entrou em contato com a Polícia Federal e foi orientada a levar os bolivianos até a base da Polícia Federal no Aeroporto de Campo Grande, para realizar os procedimentos cabíveis.

Ainda segundo as informações, a mulher já tinha inúmeras passagens pela polícia como corrupção de menores, tráfico de drogas, vias de fato, injuria, lesão corporal, entre outras.

