Mulher é espancada ao recusar tirar um 'cochilinho' com o marido em Três Lagoas

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi espancada pelo companheiro depois de se recusar ir para a cama com ele para dormir. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (5), na rua Jose Correia da Silveira, no bairro São Carlos, em Três Lagoas.

A Polícia Militar foi acionada para ir até a residência, atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, encontraram a vítima em frente ao imóvel, chorando e visivelmente abalada.

Segundo o site da Rádio Caçula, ela contou que o casal está junto a cerca de 7 anos. Ontem, eles passaram o dia bebendo juntos sendo que em determinado momento o homem a chamou para dormir um pouco.

No entanto, a vítima se recusou, uma vez que precisava estudar para fazer uma prova. Ao ouvir a negativa, ele se irritou, pulou a janela do quarto e chutou a porta do banheiro onde a vítima estava tomando banho.

Dentro do banheiro, ele a derrubou no chão, tentou enforcá-la e em seguida desferiu socos na região tórax. Antes arrastar a mulher pelo chão da casa, o autor ainda deu uma cabeçada em seu rosto.

Ao ver a companheira tentando chamar a PM, o homem a ameaçou de morte caso realizasse a ligação. Por sorte, a vítima teve a ajuda de uma vizinha, que acionou a guarnição.

O autor fugiu do local, mas acabou sendo encontrado nas redondezas da casa em que mora com a companheira. Ele foi preso em flagrante.

