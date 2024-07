Mulher é espancada pelo marido na primeira semana de casamento em Paranaíba

Uma mulher, de 31 anos, foi espancada pelo marido durante a noite de quarta-feira (17), na cidade de Paranaíba. O detalhe é que, os dois se casaram há uma semana.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois estavam brigando quando o autor atingiu a vítima com socos no rosto e a jogou na cama. Depois da briga, o homem pegou o telefone da companheira e fugiu.

Enquanto ela estava registrando o caso, o autor ligou para a delegacia informando que deixaria o telefone da vítima na casa da irmã dela e tentou explicar a situação.

A mulher chegou a ir até a casa da irmã, mas o autor nem teria aparecido lá, uma vez que nem pode se aproximar da familiar e da mãe da vítima, já que ambas possuem medidas protetivas contra ele.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica, na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

