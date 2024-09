Mulher é espancada pelo namorado em Aldeia de Dourados

Uma mulher, de 35 anos, foi espancada pelo namorado durante a noite de terça-feira (17) na Aldeia Bororó, localizada na zona rural de Dourados. Ela precisou ser levada para o hospital da cidade.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica dentro da aldeia. Ao chegar no local, as equipes encontraram o autor bastante agressivo, sendo condido pelas lideranças indígenas.

Para os policiais, o capitão da aldeia detalhou que a vítima foi agredida por socos no rosto, que foram desferidos pelo seu companheiro. Por conta das agressões, ela apresentava um corte profundo na região da testa.

Diante da situação, a mulher precisou ser levada para o Hospital da Vida, em Dourados, onde receberia atendimento médico especializado. O autor, apresentar de estar com um corte na boca, foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para que o caso fosse registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também