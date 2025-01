Mulher é presa após deixar cachorro trancado em carro por mais de três horas

Uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos a um cachorro após deixá-lo por mais de três horas dentro de um carro com os vidros fechados no último domingo (12), em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas. Segundo o relato delas, o animal já estava exposto ao calor extremo há várias horas, e a caixa onde ele estava continha urina.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o cachorro dentro de uma caixa de transporte no interior do veículo.

A tutora do animal chegou ao local pouco depois da chegada da polícia e foi presa em flagrante. O cachorro foi resgatado e encaminhado para cuidados veterinários.

A mulher responderá por maus-tratos, um crime previsto pela Lei de Crimes Ambientais.

