Mulher fica gravemente ferida após cair de cavalo que foi atacado por cachorro

Uma mulher, de 31 anos, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferida ao cair de um cavalo. O caso aconteceu durante a tarde de sábado (21), na cidade e Chapadão do Sul. O animal, que ela estava montada, teria sido atacado por um cachorro.

Conforme as informações policiais, divulgadas pela Polícia Militar foi acionada para ir até a Avenida Mato Grosso do Sul, localizada no Bairro Parque União. Ao chegar, populares detalharam que um grupo de pessoas estava andando a cavalo quando um cachorro mordeu um dos equinos.

Por conta disso, a vítima acabou caindo e sofrendo ferimentos graves na região da cabeça, ombro e clavícula. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a mulher e a encaminhando para o hospital da cidade.

A autora, tutora do cachorro, foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

