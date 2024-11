Mulher nega entregar senha do Bolsa Família para o marido e apanha com barra de ferro

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida com golpes de barra de ferro durante a manhã de terça-feira (5), na Rua João Gonçalves de Oliveira, em Três Lagoas. O motivo? Ela não quis entregar a senha do cartão do Bolsa Família para o marido.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, os dois estavam em um lugar para pegar sopa no almoço. Porém, tiveram uma discussão quando o autor pediu a senha do cartão para a mulher.

Irritado ao ter o pedido negado, ele usou uma barra de ferro para desferir golpes contra a companheira. Depois de agredi-la, ele fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer buscas na região pelo homem, mas não obteve sucesso.

Para os militares, a mulher contou que é constantemente espancada pelo marido e foi orientada a procurar uma delegacia para registrar o caso.

