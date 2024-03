Na contramÃ£o, motorista bate em mureta da Fernando CorrÃªa e fica em estado grave

Homem, de 52 anos, foi socorrido em estado grave depois do veículo que ele estava bater contra a mureta de proteção da Avenida Fernando Corrêa da Costa, localizada em frente ao Hemosul, de Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (24). No bolso dele, as equipes policiais encontraram cocaína.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço. Ao chegar foi constatado que o Citroen C4, estava andando na contramão de direção pela Rua Padre João Crippa, quando ao cruzar pela avenida bateu na mureta.

O homem, de 52 anos, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, porém, as autoridades policiais não conseguiram identificar se ele era o condutor do carro, uma vez que duas CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) foram localizadas dentro do veículo.

Além disso, o homem carregava no bolso 1,10 gramas de cocaína. A droga foi encaminhada a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Diante da situação, o caso foi registrado como portar drogas para consumo pessoal e sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

