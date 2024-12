Padrasto é preso por torturar enteado de 7 anos em Canoas

Um homem de 32 anos foi preso acusado de torturar seu enteado, de 7 anos, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, nesta quinta-feira (26).

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPPCA), foi quem prendeu o homem.

O crime ocorreu no dia 5 de dezembro, no bairro Niterói, e foi motivado por um desentendimento envolvendo o celular do padrasto.

De acordo com as investigações, no dia seguinte ao ocorrido, a criança foi levada à escola com hematomas visíveis por todo o corpo e relatando fortes dores.

Esse comportamento chamou a atenção da equipe escolar, que acionou imediatamente o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal. O menino foi então conduzido à delegacia junto com seu padrasto.

O Delegado Maurício Barison, titular da DPCA Canoas, explicou que o crime foi investigado como tortura e que a mãe do menino também está sendo investigada por omissão, pois estava presente na casa no momento da agressão e não tomou providências.

Após a investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que foi aceita pelo Poder Judiciário. Ele será encaminhado ao sistema prisional, enquanto a mãe da criança segue foragida.

O menino foi encaminhado a um local seguro, onde está sob acolhimento do Poder Público. O caso continua sendo acompanhado pela Polícia Civil.

