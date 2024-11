PF espera que vítimas de Silvio Almeida não tenham que depor novamente

A Polícia Federal espera que as mulheres que depuseram contra o ex-ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, no inquérito sobre a suposta prática de assédio e importunação sexual não tenham que repetir os relatos.

O objetivo é impedir com que as denunciantes sofram uma revitimização, ao terem que reviver os relatos que fazem. O procedimento consiste em uma produção antecipada de provas, no entanto, precisa de autorização da Justiça.

Até o momento, ao menos duas mulheres depuseram no inquérito, sendo elas a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, e a professora Isabel Rodrigues, que afirmou ter sido vítimas de assédio sexual anos atrás.

A PF não informou se houveram outras depoentes e nem suas identidades, a fim de respeitar suas privacidades.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também