PM divulga balanço das ações realizadas até setembro de 2019

Na penúltima semana do mês de setembro a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul atuou na apreensão de mais de 10 mil quilos de drogas, cumpriu 94 mandados de prisões. As blitzes e as operações policiais preventivas resultaram em mais de 1.500 notificações na área do trânsito e de 48 notificações ambientais.

O Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, agradece o governo de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e parabeniza os policiais militares que vem desempenhando o seu papel em servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense, cumprindo sua missão diuturnamente.

