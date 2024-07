Polícia encontra droga "esquecida" dentro de ônibus em Sonora

A Polícia Militar de Sonora aprendeu, na noite de quarta-feira (3), uma mochila com 700 gramas de pasta base de cocaína que havia sido encontrada dentro de um ônibus de passageiros após desembarque no destino final.

A ação foi realizada pela Guarnição da Força Tática, que realizava rondas nas proximidades da rodoviária da cidade. Os policiais foram acionados após um passageiro de 56 anos relatar ao motorista do ônibus que havia encontrado uma mochila abandonada em uma poltrona após o desembarque de todos os passageiros no destino final.

Buscando identificar o dono da bagagem, os policiais abriram a mochila e se depararam com um embrulho suspeito e pesado, que ao ser aberto, revelou se tratar de 700 gramas de pasta base de cocaína.

A droga foi apreendida e encaminhada à delegacia local para que as devidas providências legais cabíveis sejam tomadas.

