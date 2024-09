Polícia identifica piloto e passageiro mortos durante queda de avião em Costa Rica

A Polícia Civil identificou o como Carlos Antonio Gomez Ortiz, de 31 anos, e Elison de Jesus Matines, de 40 anos, as vítimas que morram durante a queda de um avião ocorrido na cidade de Costa Rica, na tarde de sábado (31).

Segundo a nota encaminhada a imprensa, Carlos, o piloto, era de nacionalidade paraguaia. Enquanto Elison era natural de Caracol, mas morava na cidade de Ribas do Rio Pardo.

A respeito do avião, a diretora do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), delegada Ana Cláudia Medina, informou que é uma aeronave experimental Paradise, prefixo PU ICL. Ou seja, faz parte de um subgrupo da aviação que tem como objetivo realizar voos de lazer ou competição esportiva.

Conforme a delegada Medina, ontem, a prioridade foi a liberação dos corpos. “Liberamos primeiro os corpos e assim que os destroços do avião esfriaram, demos início ao trabalho de investigação. O que levantamos até o momento é que a aeronave estava fazendo um voo de experiência, voou cerca de 40 minutos na localidade e o sinistro ocorreu quando ela estava realizando o pouso”, comentou.

A continuidade das investigações será feita pelo DRACCO que está aguardando uma equipe do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), para dar prosseguimento às apurações em relação aos motivos que levaram o avião à queda.

De acordo com o delegado de Costa Rica, Jhonny Garcia, além da Polícia Civil, estiveram no local o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Perícia. “A aeronave estava bastante destruída pelo fogo. Em um primeiro momento não foi possível a identificação das vítimas, sendo possível apenas determinar que eram do sexo masculino”, falou.

O acidente – Informações iniciais apontam que o piloto, do avião de pequeno porte que caiu em uma propriedade rural, localizada as margens da MS-135, em Costa Rica, havia perdido o controle da aeronave durante uma tentativa de pouso no aeroporto da cidade.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, testemunhas relataram que a tentativa de pouso deu errado, momento em que o piloto arremeteu com a aeronave (manobra para fazer o avião subir novamente). Porém, durante a manobra, ele teria perdido o controle.

Ainda assim, ele conseguiu manter o avião no ar por cerca de 1km, antes de cair e explodir próximo de uma usina de cana-de-açúcar. A aeronave era tripulada por duas pessoas, sendo que ambas morreram carbonizadas durante o acidente.

