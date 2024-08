JD1TV AGORA: Avião cai e mata duas pessoas em Costa Rica

Um avião de pequeno porte caiu e deixou duas pessoas mortas durante o começo da tarde deste sábado (31). O acidente aéreo aconteceu perto de uma usina de cana-de-açúcar, em Costa Rica

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site O Correio News, após a queda a aeronave explodiu. A princípio duas pessoas estavam no avião, que ainda não chegou a ser identificado, e morreram carbonizadas.

As equipes de resgate e da polícia do município foram acionadas, fazendo o controle das chamas e isolando a área, para que a perícia possa ser realizada. Para o site, as autoridades confirmaram que as vítimas não eram moradores da cidade.

Ainda conforme o portal, as famílias das vítimas já foram notificadas. As autoridades investigam as causas do acidente.

Assista a um vídeo do local:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também