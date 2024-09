Polícia prende bandido que tinha armas e munições em casa

As Polícias Civil e Penal apreenderam armas e munições durante uma ação conjunta, realizada nesta quarta-feira (4), em Dois Irmãos do Buriti.

Coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e com informações da Polícia Penal de que um indivíduo estaria mantendo armas longas, munições e rádios comunicadores em sua residência, com o objetivo de cometer crimes graves, como roubos e outros delitos afins, a operação foi realizada com êxito, resultando na prisão em flagrante do homem, de 36 anos.

Além dele, houve apreensão de três armas modificadas para o calibre .22, 21 munições do mesmo calibre e dois rádios comunicadores.

O homem que já tem passagem por tráfico de drogas irá responder agora por posse irregular de arma de fogo, delito previsto no art. 16, §2º, II, da lei 10.826/03.

