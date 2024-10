Polícia procura por Henrique Tavares, foragido por maus-tratos em Coxim

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está procurando por Henrique Guilherme Duarte Tavares, que está sendo investigado pelo crime de maus-tratos cometido em Coxim, cidade a 256 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia, Henrique é investigado desde o dia 9 de outubro pelo crime de maus-tratos, porém, a ocorrência segue em segredo de justiça, impedindo com que mais detalhes do crime cometido sejam divulgados.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Henrique pode ser informada, inclusivo de maneira anônima, através de ligação no número (67) 3291-1338 ou via mensagem pelo WhatsApp com o número (67) 99987-9355 .

