Polícia recupera caminhonetes roubadas em MG e SC no interior do Estado

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, nesta quarta-feira (12), em Itaquiraí, duas caminhonetes que haviam sido furtadas em Minas Gerais e Santa Catarina.

Os policiais faziam policiamento no Assentamento Santo Rosa, zona rural do município, quando se depararam com o condutor de uma Toyota Hilux, que saia de uma chácara da região e empreendeu fuga ao ver os agentes.

Em dado momento, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo mais localizado. Durante checagens do veículo, foi notado que ele havia sido roubado no ano passado, na cidade mineira de Divinópolis.

Ao retornarem à chácara de onde o primeiro veículo tinha saído, os militares encontraram uma caminhonete, modelo Ford Ranger, que também havia sido furtada, esta, no mês passado no município catarinense de Lages.

Os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

