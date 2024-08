Policial aposentado morre ao ser jogado de carro durante capotamento na BR-163, em MS

O policial militar aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Paulo Siqueira Barbosa, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (6), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações iniciais, o policial estava em um Fiat Uno, quando acabou colidindo contra uma caminhonete. Após a colisão, o carro que ele estava capotou algumas vezes até parar com as rodas para cima.

Durante o capotamento, o motorista foi arremessado para fora do veículo, falecendo logo depois.

O acidente estava sendo atendido pela CCR MSVia, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil e Perícia Técnica.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da caminhonete envolvida no acidente. Além disso, as circunstancias que motivaram a colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

