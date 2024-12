PRF realiza Operação Ano Novo 2024 nas rodovias do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta sexta-feira (27), a Operação Ano Novo 2024 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Ação que seguirá até a próxima quarta-feira (1º).

No Estado, haverá restrição de trânsito em trechos de pista simples para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes no dia 31 de dezembro, das 16h às 22h, e no dia 1º de janeiro, no mesmo horário.

Além disso, em todo o Mato Groso do Sul, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de video-monitoramento, com o apoio da CCR MSVia.

O balanço final da Operação será divulgado na quinta-feira (2).

Orientações para quem vai pegar a estrada:

A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização;

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas;

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc) devidamente preso ao veículo;

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes;

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

