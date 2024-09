Primeira-dama de João Pessoa é presa pela PF

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã deste sábado (28), a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, investigada por aliciamento violento de eleitores e organização criminosa nas eleições municipais deste ano.

A prisão deLauremília, mulher do candidato à reeleição Cícero Lucena, faz parte da 3ª fase parte da Operação Território Livre, da Polícia Federal, com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado).

Nas redes sociais, o prefeito de João Pessoa defende sua esposa, e afirma que a prisão ocorre como uma maneira de atingir sua candidatura nas vésperas das eleições municipais.

"Lauremília tem uma vida limpa, é uma benfeitora na cidade e do Estado. Ela provará sua inocência, sendo mais uma vítima de injustiça, assim como Cícero também foi", disse o candidato à reeleição.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também