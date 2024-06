Receita Federal apreende 150 fetos de lhamas que eram trazidos da Bolívia

Durante a quinta-feira (30), a Receita Federal apreendeu 150 fetos de lhamas mumificados, durante abordagem a um ônibus no Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262, em Corumbá.

Conforme as informações, as equipes estavam verificando a suspeito de tráfico de drogas. Ao olhar as bagagens, a fiscalização fez uma apreensão incomum, ao achar os fetos.

Os fetos são itens peculiares do mercado na Bolívia. Pela crença, cultuada principalmente pelos povos indígenas daquele País, as famílias devem fazer uma oferenda à deusa andina Pachamama, a mãe terra, enterrando um feto de lhama embaixo de suas casa novas como proteção, saúde e boa sorte.

Segundo o site Diário Corumbaense, a Receita Federal informou que cada feto mumificado seria vendido por 250 reais no Brasil. Todos foram entregues ao MAPA para as providências cabíveis.

A mulher que fazia o transporte e foi liberada, afirmou que levaria a carga para São Paulo. Não foram informados mais detalhes sobre o caso.

