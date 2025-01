Sem fogos, homem efetua disparos para comemorar o ano novo e acaba preso no Aero Rancho

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de efetuar oito disparos para comemorar a virada de ano. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (31), no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de disparo de arma de fogo. No endereço indicado, eles abordaram o autor dos disparos.

Para os militares, ele contou que efetuou oito tiros dentro da própria casa em razão das comemorações de fim de ano. Ainda segundo o registro policial, o homem afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) licenciado até dezembro de 2029.

Ainda assim, diante da situação, 41 munições intactas e a arma usada por ele foram apreendidos. O autor encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

