Sentado na rede, homem é encontrado sem vida pelo irmão em assentamento de Corumbá

Um homem, de 58 anos, foi encontrado morto na noite quinta-feira (5), no Assentamento São Gabriel, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência, sentada na rede, com sinais de violência e uma lesão no supercílio e no joelho.

Uma testemunha contou para a polícia ouviu a vítima gritando por socorro e chamou o irmão dela para ver o que estava acontecendo. Mas ao chegarem, encontraram o homem e acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registado como morte a esclarecer na Delegacia do 1º Distrito Policial de Corumbá.

