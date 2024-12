Sobe para 41 o número de mortos em acidente na BR-116 em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou, em coletiva de imprensa neste domingo (22), que subiu para 41 o número de mortos no acidente na madrugada deste sábado (21) no km 285 da BR-116, na cidade mineira de Teófilo Otoni.

A instituição informou que, neste domingo (22), 41 cadáveres deram entrada no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, com 12 vítimas já identificadas, sete do sexo feminino, incluindo um adolescente de 12 anos, e quatro do sexo feminino.

Dois corpos devem ser liberados ainda neste domingo, e a polícia vai dar continuidade ao processo de identificação e de aviso às famílias.

