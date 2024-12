Motorista de carreta envolvida em acidente com 38 mortos em MG fugiu do local

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou que o motorista da carreta envolvida no acidente que deixou 38 mortos na madrugada deste sábado (21) no km 285 da BR-116, na cidade mineira de Teófilo Otoni, fugiu do local.

Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h30, no horário local, e envolveu um ônibus, um carro e uma carreta que transportava uma pedra de granito, minerado na região.

Na versão dos bombeiros, o acidente aconteceu após o pneu do ônibus estourar, o motorista perder o controle da direção, bater contra a carreta e um carro, que vinha atrás, se chocar com o ônibus, dando início a um incêndio.

O acidente se tornou a maior tragédia em estradas federais desde 2007, quando a Polícia Federal deu início da série histórica.

