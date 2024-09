Escondido em kitnet, suspeito de matar homem esfaqueado no Centro-Oeste é preso

Equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa) prendeu em flagrante na tarde desta quarta-feira (4), Ricardo Rodrigues Barbosa, de 29 anos, suspeito de esfaquear e matar Hiago Rocha da Silva dos Santos, de 32 anos, na madrugada desta terça-feira (3), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Informações divulgadas pela polícia, no início da noite desta quarta, apontam que o indivíduo estava escondido em uma kitnet no bairro Jardim Campo Nobre. O crime foi considerado homicídio qualificado por motivo fútil.

Investigadores contaram com apoio de informações para chegar até o local onde o suspeito estava escondido. Conforme complementação do boletim de ocorrência, Ricardo confessou a autoria e recebeu voz de prisão e foi levado para a sede da DHPP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local para verificar a situação e encontraram a vítima caída, sem os sinais vitais, com uma perfuração no tórax.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, apenas constatou o óbito.

