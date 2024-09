JD1TV: Homem morre após ser esfaqueado no meio da rua no Centro-Oeste

Homem, até o momento não identificado, morreu após ser esfaqueado no meio da rua Marajoara, no Jardim Centro-Oeste, na madrugada desta terça-feira (3), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local para verificar a situação e encontraram a vítima caída, sem os sinais vitais, com uma perfuração no tórax.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, apenas constatou o óbito. O homem não portava qualquer tipo de documento que pudesse ajudar na identificação naquele momento.

Ainda conforme o registro policial, a Polícia Científica e equipes da Polícia Civil, bem como o delegado de plantão e a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) para acompanhar o desfecho da ocorrência.

Também não houve testemunhas ou qualquer pessoa que pudesse ceder informações a respeito do crime.

O caso foi registrado como homicídio simples.

