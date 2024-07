Trabalhador preocupa a família depois de sair de casa e sumir no Monte Alegre

Pai de um filho pequeno, Edevaldo Sango Oliveira, de 38 anos, preocupa a família depois de três dias desaparecido, desde que saiu de casa no dia 11 de julho, no bairro Monte Alegre.



Segundo informações do cunhado, Edevaldo avisou a esposa que iria no serviço onde faz freelance na Av. Manoel da Costa Lima, buscar um casaco por volta das 14h30. Sem notícias do marido até a noite, a mulher pensou que Edevaldo pudesse ter ido direto para o segundo trabalho, na Rua da Divisão, no Parati.



No entanto, a preocupação foi maior quando no dia seguinte, sexta-feira (12), a patroa ligou, para saber do paredeiro de Edevaldo que não tinha aparecido.



A família também entrou em contato com o chefe do local onde ele faz freelance, e foram informados de que ele também não apareceu por lá.



Ainda segundo o cunhado, Edevaldo nunca havia sumido antes, e não tem rixa com ninguém. "Ele é rapaz tranquilo trabalha pessoa de bem". Na última vez que foi visto, ele usava casaco vermelho, shorts cinza e bicicleta rosa.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Edevaldo pode ser comunicado nos números (67) 933004275 ou 992103939

