Três são presos ao serem flagrados transportando 4 toneladas de agrotóxico em Ponta Porã

Uma carga de 4 toneladas de agrotóxico foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante a terça-feira (1°), em Ponta Porã. Três homens foram presos.

Conforme as informações policiais, as equipes receberam a informação de que dois veículos, um caminhão e uma caminhonete, estariam adentrando sem autorização em uma área rural privada.

Foram realizadas rondas a fim de localizar os veículos mencionados, sendo encontrados em uma fazenda, um caminhão Mercedes Benz e uma caminhonete Triton.

Dos veículos, foram encontrados rádios comunicadores com a mesma frequência de uso E no compartimento de cargas da do caminhão foram localizados 4000 kg de agrotóxicos sem nenhuma documentação.

Os três homens que estavam nos veículos disseram terem sido contratados para realizar o transporte da carga, porém não disseram o destino final do transporte, nem o proprietário.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Federal.

