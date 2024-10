Trio é preso ao ser flagrado vendendo perfume falsificado em Campo Grande

Dois homens, de 20 e 21 anos, e uma mulher, de 20 anos, foram presos em flagrante vendendo perfumes falsificados em Campo Grande. A prisão aconteceu na segunda-feira (14).

Conforme as informações policiais, a DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) recebeu uma denúncia indicando que um grupo de pessoas do Nordeste estava vindo regularmente a Campo Grande para vender perfumes falsificados.

Além disso, as equipes policiais descobriram ainda que o grupo já teria sido preso na cidade de São Paulo e passou a orientar a sociedade a colaborar com a polícia, já que o grupo costuma vender os produtos próximo da rodoviária.

Desse modo, ao receber uma denúncia de que dois homens e uma mulher estavam comercializando os cosméticos próximo a rotatória da Coca Cola, os policiais iniciaram o monitoramento da área, surpreendendo o grupo enquanto eles chegavam a um hotel da região.

Abordados com caixas de perfume o trio confessou a venda dos produtos. Eles explicaram que percorrem lojas que já os conhecem, compram os frascos vazios, e depois inserem neles uma mistura de álcool 70%, essência e corante.

Com eles foram apreendidos 385 frascos vazios, nove frasco com produtos falsificados, álcool e essência. O trio foi preso em flagrante por violar a norma contida no Art. 273 (adulteração de cosméticos), que tem pena prevista de 10 a 15 anos de prisão.

