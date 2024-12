Vai pra onde? Militares flagram homem com 14 metros de fios furtados

Um homem de 23 anos foi flagrado pela Polícia Militar, furtando fios, enquanto carregava 14 metros do material na madrugada de sábado (7), em Aquidauana.



De acordo com o portal "A Princesinha News, a ação ocorreu após uma testemunha relatar que o homem havia sido visto manipulando fios de internet no bairro Alto. Durante a abordagem, ele afirmou que cortou o material da rede e pretendia vendê-lo como cobre.



Ele também carregava uma mala contendo roupas.



O homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso será investigado. As autoridades buscam esclarecer os detalhes do ocorrido e confirmar a procedência dos fios encontrados com o suspeito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também