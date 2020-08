Vídeo: Brasileiro é executado com pelo menos 40 disparos em Pedro Juan Caballero

O brasileiro Ederson Itrio Fernandes de Araújo, de 32 anos, foi assassinado logo após sair da sua residência no bairro Virgem de Caacupê, em Pedro Juan Caballero. Pelo menos 40 disparos foram efetuados contra a vítima.

Conforme o vídeo, os pistoleiros peraram Ederson entrar dentro do veículo e se aproximaram em um carro de cor preta ao lado da vítima e começaram a efetuar os disparos.

Conforme o Gazeta Morena, Ederson ainda foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, mas morreu quando era atendido.

Polícia Nacional do Paraguai está investigando o caso e vai usar as imagens para tentar identificar os criminosos. O brasileiro já tinha cumprido pena por tráfico de drogas. Em 2013 ele tinha sido preso com 100 quilos de cocaína no distrito de Amandina, em Ivinhema.

